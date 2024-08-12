Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziranda perakende satış hacmi yıllık yüzde 8,6 artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Haziranda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 1,1 azalış gösterdi.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,0 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,0 yükseldi.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.