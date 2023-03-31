Perihan Savaş'ı yıkan ölüm! ''Bana Yılmaz'ın emanetiydin''

İlk evliliğini 1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile yapan ve bu evliliğinden Zübeyde Melek Akkaş adında bir kız çocuğu bulunan 65 yaşındaki oyuncu Perihan Savaş, 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş Zafer adında bir çocukları olmuştu. Yılmaz Zafer 1995 yılında henüz 39 yaşındayken hayata veda etmişti. Perihan Savaş aldığı acı haberle yıkıldı.

YILMAZ ZAFER'İN KARDEŞİ YALÇIN ZAFER VEFAT ETTİ

Perihan Savaş'ın 28 yıl önce hayata veda eden eşi Yılmaz Zafer'in kardeşi Yalçın Zafer hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü yaşayan Perihan Savaş, acı haberi Instagram sayfasından duyurdu.

''BANA YILMAZ'IN EMANETİYDİN...''

Yalçın Zafer ile çekilen bir fotoğraf karesini paylaşan Perihan Savaş, altına şu notu düştü: ''Ah be Yalçın olmadı olmadı sen bana Yılmaz’ın emanetiydin içim yanıyor neydi acelen ağabeyini çok mu özledin kavuştunuz işte senide kalbime sakladım huzurla uyuyun🙏🙏😢😢”Yalçın Zafer''

Perihan Savaş'a aralarında Aslı Hünel, Zara, Gonca Vuslateri, Müfit Kayacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.

