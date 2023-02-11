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Yılmaz Zafer çocuğunu sadece üç ay kucağına alabildi. Son günlerini bakıma muhtaç geçirdi

Magazin dünyasının örnek olarak gösterilen çiftlerinden Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer 1987 yılında dünya evine girmiş ve evlilikleriyle örnek gösterilmişti. Bu evlilikten bir de çocuk sahibi olan çiftin örnek evliliği Yılmaz Zafer'in erken ölümüyle trajik bir şekilde son buldu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:47
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Perihan Savaşla evli olan Yılmaz Zafer bu evlilikten olan çocuğunu üç ay kucağına alabildi

Yılmaz Zafer çocuğunu sadece üç ay kucağına alabildi. Son günlerini bakıma muhtaç geçirdi
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Ünlü çiftin magazin dünyası içerisinde örnek olarak gösterilen evlilikleri, Yılmaz Zafer'in 1994 yılının Nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonrası acı bir döneme girdi. Beyninde oluşan hasar nedeniyle 1,5 yıl bakıma muhtaç şekilde yaşamını sürdüren Yılmaz Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVDİĞİ BİLİNİYORDU

İkili oğulları Savaş Zafer'i Ocak 1994'te kucaklarına aldı. Yılmaz Zafer'in babalık sevinci ne yazık ki sadece üç ay sürdü. Yılmaz Zafer 1994 Nisan ayında yaşadığı bir kalp krizi ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle bakıma muhtaç bir hale geldi. 

1,5 yıl boyunca yaşamını bu şekilde sürdüren Yılmaz Zafer 1995 yılının Kasım ayında hayatını kaybetti.

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