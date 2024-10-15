Perinçek gemileri yaktı! Bahçeli ile Erdoğan’ın planlarını ortaya döktü

TRT Genel Müdürü Sobacı, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü, Bursa Uludağ Üniversitesinde yaptığı konuşmada TRT’nin Farsça yayınlarına ilişkin “İran’ı rahatsız etmek durumundayız. İran’ı rahatsız etmek zorundayız.” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri değerlendiren Perinçek, özetle şunları söyledi:

“İRAN DÜŞMANLIĞINI KAYNAĞI ABD İLE İSRAİL”

TRT'nin Farsça yayınları kuşkusuz Türkiye-İran kardeşliğinin ve binlerce yıllık kültür ilişkilerimizin sesi olabilir. Ancak TRT’nin İran'ı rahatsız edecek bir yayın çizgisine girmesi, çok tehlikeli bir planın gündemde olduğuna işaret ediyor.

İran karşıtlığının ve İran’a yönelik şüphe ve güvensizliğin, günümüz koşullarındaki bir tek kaynağı vardır. O da ABD ve İsrail'dir.

BAHÇELİ İLE ERDOĞAN YENİDEN AÇILIM SÜRECİ BAŞLATTI

TRT Genel Müdürü'nün AK Parti iktidarının plan ve talimatı dışında bir yayın çizgisi izlemeyeceğini elbette biliyoruz. Son günlerde Hükümetin yönlendirdiği konuşmacıların televizyon programlarında İran karşıtı söylemleri yoğunlaştırmaları da dikkatlerden kaçmıyor. Öyle gözüküyor ki, AK Parti iktidarı çok tehlikeli bir açılımın içine itilmektedir.

Sayın Devlet Bahçeli'nin PKK'ya el uzatarak kamuoyuna ilan ettiği “plan ve görev”, Türkiye ile Suriye’nin teröre karşı işbirliği sürecine karşıdır. Bu plan, ancak Rusya ve İran karşıtlığıyla el ele yürütülebilir.

TRT'nin İran'ı hedef alan Farsça yayın planının sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Sayın Devlet Bahçeli, PKK’ya el uzatmasını “plan ve görev” olarak açıklamış ve böylece AK Parti iktidarının sorumluluğuna ortak olmuştur.

Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli, PKK ile yeniden açılım sürecini başlattı ve İran karşıtlığı siyasetine yöneldi.