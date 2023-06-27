Perisic Türkiye'de

Acun Ilıcalı paylaştı! Fenerbahçe'nin yeni transferi bu fotoğrafta...

Perisic Türkiye'de

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son isim Hırvat yıldız Ivan Perisic olmuştu.

Sarı lacivertli takımın Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinden sonra 3. ismin Tottenham'dan ayrılmak isteyen Ivan Perisic olduğu ileri sürülmüştü.

Ancak Tottenham'ın da ayrılmasına sıcak bakmasına rağmen Perisic'in haftalık 180 bin pound olan maaşının nasıl ödeneceği transferin gerçekleşme olasılığının düşük olduğu görüşünü de gündeme getirmişti.

Perisic'in Tottenham'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Ancak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tatilden paylaştığı bir fotoğraf Perisic isminin yeniden ön plana çıkmasına neden oldu.

Muğla'da çekilen fotoğrafta Ilıcalı ve Perisic'in yanı sıra İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu ve Arda Turan da yer alıyor.

Fotoğrafta İrfan Can Kahveci ile yakınlığı dikkat çeken Perisic'in transferinde Ilıcalı'nın da önemli rol oynayacağı ileri sürülüyor.

Tottenham'ın Perisic için bonservis bedeli istemeyeceği belirtiliyor.

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