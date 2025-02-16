Perplexity, Deep Research ile yapay zeka piyasasını sarstı

Kullanıcılar, sorgularını Perplexity üzerinde gönderirken açılır menüden “Deep Research” seçeneğini tercih ederek süreci başlatabiliyor. Sistem, konu hakkında iteratif bir şekilde arama yaparak, ilgili belgeleri okuyup analiz ediyor ve öğrenme sürecine paralel olarak araştırma planını sürekli geliştiriyor. Bu yöntem, bir insanın yeni bir konuyu araştırırken izlediği adımlara benzerlik gösteriyor. Elde edilen detaylı raporlar, PDF formatında dışa aktarılabiliyor veya Perplexity sayfası olarak paylaşılabiliyor. İlk olarak web üzerinden kullanıma sunulan bu aracın, önümüzdeki dönemde Mac, iOS ve Android platformlarına da entegre edileceği bildirildi; böylece mobil kullanıcılar da bu avantajlı teknolojiden yararlanabilecek.

REKABET ORTAMI VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Yapay zeka alanındaki yoğun rekabet ortamında, Google Aralık ayında Gemini platformu için benzer bir özelliği tanıtmışken, OpenAI da bu ayın başlarında kendi araştırma aracını piyasaya sürdü. Üç firma da “Deep Research” adını kullanarak, farklı fiyatlandırma modelleri ve performans avantajlarıyla öne çıkıyor. OpenAI’nin aracına erişebilmek için aylık 200 dolarlık Pro abonelik gerekmekte iken, Perplexity’nin Deep Research aracı ücretsiz sürümüyle kullanıcılara sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar için günlük sorgu sayısı sınırlı tutulurken, abonelik sistemi sayesinde sorgu sınırı kaldırılarak sınırsız erişim imkanı sağlanıyor.

ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity tek platformda birleşti

Yapılan testlerde Perplexity Deep Research, Humanity’s Last Exam adlı uzman düzeyinde sorular içeren yapay zeka benchmark testinde %21.1’lik performans gösterirken, rakipleri arasında Gemini Thinking %6.2, Grok-2 %3.8 ve OpenAI’nin GPT-4o %3.3’lük sonuçlar elde etti. OpenAI’nin Deep Research aracı ise %26.6 ile en yüksek performansı sergilerken, Perplexity’nin aracı çoğu görevi üç dakika altında tamamlayarak dikkat çekici bir hız avantajı sunuyor.

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER

Perplexity yetkilileri, Deep Research aracının sadece mevcut araştırma süreçlerini iyileştirmekle kalmayıp, gelecekte ek özelliklerle daha da zenginleştirileceğini belirtiyor. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapılacak güncellemelerin, araştırma yöntemlerini daha sistematik, detaylı ve verimli hale getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu tür derin araştırma araçlarının bilgiye erişim hızını artırarak, profesyonellerin yenilikçi fikirler üretme süreçlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor.