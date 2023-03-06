NASA’nın Mars aracının ayağına taş takıldı

NASA’nın Perseverance yüzey araştırma aracı Mars taşları tarafından adeta ilgi görüyor.

2022’nin başlarında ön tekerleğine bir taş sıkışmıştı. Bu taş hala Perseverance ile birlikte hala yolculuk etmeye devam ediyor. Şimdi de sağ ön tekerleğine bir öncekinden daha büyük bir taş sıkıştı.

UZAY ARACIYLA KİLOMETRELERCE YOL KAT ETTİ

CHİP.net’te yer alan habere göre; Astrofotoğrafçı Simeon Schmauss Perseverance’ın tekerleğine takılan yeni taşı Şubat ayı sonlarında fark etti ve yüzey araştırma aracının üzerine alçaktan monte edilmiş sol ve sağ tehlike önleme kameraları tarafından görülen ön tekerleklerdeki her iki kayanın mozaik görüntüsünü tweetledi.

Perseverance’ın tekerleğine takılan bir önceki taş gezginle birlikte kilometrelerce yol kat etmiş ve kaya örneklerinin toplanmasına ve başka bir dünyadaki ilk örnek deposunun oluşturulmasına tanıklık etmişti.