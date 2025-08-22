Peru ekonomisinde büyüme devam ediyor

Peru ekonomisi, 2025’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekteki yüzde 3,9’luk performansın altında kalsa da ülke ekonomisinin aralıksız altı çeyrektir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Yetkililer, özellikle iç talebin yüzde 6 artmasının ekonomik canlılığı desteklediğini belirtirken, uzmanlar büyüme ivmesindeki yavaşlamanın dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

TÜKETİM VE KAMU HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ

Verilere göre, özel tüketimde geçen çeyreğe kıyasla bir miktar yavaşlama görüldü. İlk çeyrekte yüzde 3,8 olan özel tüketim artışı, ikinci çeyrekte yüzde 2,9’a geriledi. Bu duruma rağmen, istihdamdaki artış ve işgücü gelirlerindeki yükseliş, tüketimi destekleyen faktörler oldu. Kamu harcamaları da yüzde 4,7’den yüzde 3,7’ye gerileyerek daha sınırlı bir katkı sundu. Yine de kamu yönetimi, savunma, eğitim ve sağlık alanlarına yapılan ek harcamalar dikkat çekti.

YATIRIMLAR GÜÇLÜ KATKI SAĞLADI

Büyümenin en belirgin itici gücü yatırımlar oldu. Sabit sermaye yatırımları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8 arttı. Kamu yatırımları yüzde 3,2 artış gösterirken, özel yatırımlar yüzde 9,8’lik güçlü bir yükseliş kaydetti. Özellikle sanayi ve hizmet sektörlerine yapılan yatırımların ekonomideki ivmeyi korumada kilit rol oynadığı vurgulanıyor.

DIŞ TİCARETİN KATKISI SINIRLI KALDI

Net dış ticaretin büyümeye katkısı ise sınırlı oldu. İhracat yüzde 2,7 artarken, ithalat yüzde 13,9 gibi yüksek bir oranda yükseldi. Bu durum, dış ticaret dengesinin büyümeye olumlu etkisini zayıflattı. Analistler, özellikle ithalattaki hızlı yükselişin uzun vadede dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.

SEKTÖREL BÜYÜMENİN AYRINTILARI

Sektörel bazda bakıldığında, büyümenin en çok sanayi, hizmetler ve madencilik gibi alanlardan kaynaklandığı görüldü. İmalat sektörü yüzde 3 büyürken, hizmetlerde yüzde 2,8, madencilik ve diğer çıkarıcı endüstrilerde ise yüzde 1,3’lük artış kaydedildi. Bu tablo, Peru ekonomisinin geniş bir yelpazede üretim gücünü artırmaya devam ettiğini ortaya koydu.

MEVSİMSEL VERİLERDE POZİTİF SEYİR

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre Peru ekonomisi, çeyrek bazda yüzde 0,5 büyüdü. Bu da küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen ülkenin ekonomik istikrarını korumaya devam ettiğini gösteriyor.