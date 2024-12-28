Peru’da dev dalgalar tekneleri batırdı

Ayrıca, 100'den fazla balıkçı denizde mahsur kalarak acil yardım çağrısı yaptı. Yetkililer, kötü hava koşullarının 1 Ocak'a kadar devam edeceğini belirterek, güvenlik tedbirleri kapsamında 81 limanı geçici olarak kapatma kararı aldı.

Peru'nun kuzeybatısındaki Piura bölgesinde etkili olan fırtına, El Nuro kıyılarında büyük bir felakete yol açtı. Şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalar, balıkçılık faaliyetlerini büyük ölçüde sekteye uğrattı. Birçok tekne dalgaların etkisiyle alabora olurken, balıkçılar denizde mahsur kaldı. Fırtınanın etkisiyle büyük maddi hasar oluşan teknelerden bazıları tamamen batarken, 100'den fazla balıkçı acil yardım çağrısında bulundu.

Peru Deniz Kuvvetleri ve yerel kurtarma ekipleri, mahsur kalan balıkçılara yönelik yardım çalışmalarını başlattı. Ekipler, denizde mahsur kalan balıkçılara kurtarma botlarıyla ulaşarak, onları güvenli bölgelere taşıdı.

Fırtınanın yol açtığı tehlikelere karşı yetkililer, 81 limanı geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu limanlardan 43'ü kuzeyde, 38'i ise merkez bölgelerinde bulunuyor. Ayrıca, halkın güvenliği için tüm plajlar da halkın kullanımına kapatıldı. Deniz kuvvetleri ve yerel güvenlik birimleri, bölgede deniz trafiğini kontrol altına almak ve olası tehlikeleri en aza indirmek için yoğun önlemler aldı.