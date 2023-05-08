Peru'da facia: 27 kişi öldü

Peru'da bir altın madeninde yaşanan yangın ve beraberindeki patlamada 27 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da facia: 27 kişi öldü

Editör: Serkan Talan

Peru'nun güneyindeki bir altın madeninde Cumartesi günü, gece vardiyasında çıkan yangını takip eden patlamada en az 27 işçinin öldüğü bildirildi.

Perulu yerel yetkililer, Arequipa bölgesinde yerin yaklaşık 100 metre altındaki La Esperanza 1 madeninde çıkan yangının kısa devreden çıkmış olabileceğini söylediler.

Madeni işleten Yanaquihua Şirketi, yangından sonra 175 işçinin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Arequipa Mali Bölgesi Kamu Bakanlığı yaptığı açıklamada, müfettişlerin kazanın koşullarını aydınlatmak için çalıştıklarını söyledi.

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