Peru'daki depremde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Peru'daki depremde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bu arada, Peru basını depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.

Son Haberler
Hollanda'da 150 bin kişi, hükümetten İsrail'e "kırmızı çizgi çekmesi"ni istedi
Hollanda'da 150 bin kişi, hükümetten İsrail'e "kırmızı çizgi çekmesi"ni istedi
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
AKP’nin asla kazanamayacağı iller ortaya çıktı! Anket sonuçları açıklandı
AKP’nin asla kazanamayacağı iller ortaya çıktı! Anket sonuçları açıklandı
Paris Saint-Germain dört köşe: Atletico Madrid perişan oldu
PSG dört köşe: Atletico Madrid perişan oldu
Konya’da drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Konya’da drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı