Varış noktası Türkiye olan 2.3 ton kokainin görüntüleri ortaya çıktı. Akıllara Sedat Peker'in açıklamaları geldi

Peru’da değeri en az 20 milyon dolar olan 2,3 ton kokain ele geçirildi. Ülkenin en büyük limanı El Callao’da ele geçirilen kokainlerin varış yerinin Türkiye olduğu tespit edildi.

El Callao Emniyet Müdürü Bolanos, ilk defa varış yeri Türkiye olan bir uyuşturucu sevkiyatı gördüğünü açıkladı.

Peru, varış yeri Türkiye olan ve seramik fayansların arasında gizlenmiş 2,3 ton kokaini ele geçirdiklerini açıkladı.

BBC Türkçe’nin Reuters’tan aktardığına göre; yetkililer Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında baskının başkent Lima’nın hemen yakınında bulunan ülkenin en büyük limanı El Callao’da gerçekleştiğini belirtti.

El Callao Emniyet Müdürü Luis Angel Bolanos, “Bu bildiğimiz kadarıyla ilk defa Peru limanlarında gerçekleşen ve varış noktası Türkiye olan bir durum. Normalde Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa limanlarından haberdarız” dedi.

En az 20 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen kokain basın toplantısı sırasında sergilendi.

DEĞERİ EN AZ 20 MİLYON DOLAR OLAN KOKAİNLER LİMANDA ELE GEÇİRİLDİ

Kokainin lastik levhalara sabitlenerek tahta kutulara konulduğu, böylece bir konteynerın içindeki yüzlerce seramik karosu görünümünün yaratıldığı belirtildi.

Peru geçen sene 86,4 ton uyuşturucu ve yasa dışı madde ele geçirdi, bunların 28 tonu kokain hidroklorür maddesiydi.

KOKAİNLER SERAMİK FAYANSLARA GİZLENDİ

BM’ye göre Peru ve komşusu Kolombiya dünyanın en büyük kokain ve koka yaprağı üretici konumunda.