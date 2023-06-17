Peruk taktılar gözlükle kamufle olmaya çalıştılar ama polisten kurtulamadılar

İki kadın hırsız kendilerini kamufle etmek için her çareyi deneyen iki kadın hırsız polisten kaçamadı. Zanlıların hırsızlık olayı sırasında peruk ve gözlük taktıkları ortaya çıktı. Kadınların soyacakları evlere milyonluk araçlarla geldikleri görüldü.

Peruk taktılar gözlükle kamufle olmaya çalıştılar ama polisten kurtulamadılar

Peruk ve gözlükle kendilerini kamufle eden hırsızlar yakalandı. İstanbul’da çok sayıda eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki kadın hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin suç ortaklarıyla birlikte bir otoparka gelip dairelere çıkarak hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin 22 yıl diğerinin ise 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda hırsızlık sırasında kendilerini kamufle etmekte kullandıkları peruk ve gözlüklerle, sahte ikiz plakalar ele geçirildi. Kadınların soymak istedikleri sitelere milyonluk araçlarla geldikleri tespit edildi.

HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini tespit etti. Görüntülerde çalıntı bir otomobille binanın otoparkına gelen şüphelilerin, yukarıdaki katlara çıkarak dairelerden hırsızlık yaptıkları ardından çaldıklarıeşyalarla otoparktan kaçtıkları görüldü.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen şüphelilerden Güldeste Y.(52) ile Melek Y.'yi (45) Ümraniye’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden Güldeste Y.'nin hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 7 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Melek Y.’nin ise hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 11 adet yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

KILIK DEĞİŞTİRMEK İÇİN PERUK KULLANIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucu 6 ayrı evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, kılık değiştirmek için kullandıkları peruk ve gözlükler ile sahte ikiz plakalar ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı çalıntı otomobil bulunarak sahibine teslim edilirken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. (DHA)

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