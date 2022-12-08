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Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo için ön duruşma yapıldı

Peru’da dün yaşanan siyasi krizin ardından gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo için ön duruşma yapıldı.   

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 22:10
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Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo için ön duruşma yapıldı

Peru’nun eski Devlet Başkanı Castillo için ön duruşma yapıldı
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Peru’da dün yaşanan siyasi krizin ardından gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo için ön duruşma yapıldı. Savcılığın “isyan ve komplo” ile suçladığı Castillo yapılan ön duruşmaya cezaevinden telekonferans ile katıldı. Castillo’nun avukatı Victor Perez duruşmada, silah ve şiddet kullanımı gibi eylemler gerçekleşmediğinden müvekkiline yöneltilen “isyan” suçlamasının kesinlikle haksız olduğunu belirtti. Duruşma sırasında söz hakkı verilen Castillo, konuşmak istemediğini ifade etti. Ön duruşma sonrasında Başsavcılığın Castillo için iddia edilen “isyan” planlama suçlamaları hakkında soruşturma başlatarak tutukluluğunun meşruiyetini değerlendireceği bildirildi. 
 
Boluarte, Peru’nun ilk kadın devlet başkanı oldu 

Görevden alınan Castillo’nun yerine ise Devlet Başkan Yardımcısı olan 60 yaşındaki solcu avukat Dina Boluarte getirildi. Boluarte, ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu. Peru’da dün Castillo kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı almıştı. Peru Devlet Başkanı olarak 17 ay görev yapan ve bu süre boyunca defalarca yolsuzlukla suçlanan Castillo’yu Cumhuriyet Kongresi, daha önce 2 kez daha görevden almak için girişimde bulunmuştu. (İHA)                                 

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