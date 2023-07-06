Pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa arkadan çarptı

Trafikten kaçmak için ambulansın ardına takılan trafik magandası, ambulansa çarparak kaza yaptı.

Pes dedirten olay: Peşine takıldığı ambulansa arkadan çarptı

Ambulansın peşine takılarak trafikten kaçmaya çalışan maganda doğru anda fren yapamayınca ardına takıldığı ambulansa çarparak kaza yaptı.

Dün öğle saatlerinde D-100 karayolunda meydana gelen olayda; Sefaköy'den Topkapı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansı gördü.

Ambulansın hemen ardından ilerleyen sürücü, bir süre trafikten kaçmayı başardı. Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan kişi de, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYAMADI

Takip mesafesini korumayan sürücü, yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı. Araç savrulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

TAKİP MESAFESİ KURALI

Trafikte güvenli bir sürüş yapılabilmesi için sürücüler aracının hızına göre öndeki araç ile arasındaki mesafeyi doğru ayarlaması gerekli. Bu sayede önde seyreden aracın panik fren yapması durumunda olası kazadan kurtaracak fren veya manevrayı yapabilmek için yeterli süre yakalanmış oluyor.

İşte o kural:

Sefaköy’de ambulansın peşine katılan sürücü, kaza yaptı

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