Gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan pet şişe sularının içerdiği potansiyel tehlike, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden çevre yönetimi uzmanı Dr. Sara Sajedi liderliğinde yürütülen ve uluslararası bilim camiasının dikkatini çeken çalışma, küresel ölçekte tüketilen pek çok markanın şişelenmiş sularını inceledi.

Araştırmanın çarpıcı bulgularına göre, pet şişelerin içinde bulunan su, tahmin edilenden çok daha yüksek miktarda mikroplastik parçacığı içeriyor.

Dr. Sajedi ve ekibi, özellikle nanoplastik olarak adlandırılan, hücre duvarlarından dahi geçebilecek ultra küçük parçacıkların varlığını tespit etti.

Araştırmacılar, bu durumun, mikroplastiklerin sadece çevre kirliliği değil, aynı zamanda doğrudan insan sağlığına yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

UZMANLAR UYARDI: BU SEVİYELER KABUL EDİLEMEZ

Pet şişelerdeki bu bulgular üzerine, uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar da peş peşe açıklamalarda bulundu.

ABD'deki Columbia Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan çevresel sağlık bilimleri profesörü Dr. Tracey J. Woodruff, sonuçların ciddiyetine dikkat çekerek, "Pet şişe sularındaki mikroplastik seviyeleri, daha önce yapılan tahminlerin çok ötesinde çıktı. Bu parçacıkların sindirim sistemimiz ve potansiyel olarak kan dolaşımımız üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında kapsamlı araştırmalar yapılması şart" dedi.

Dr. Woodruff, özellikle parçacıkların boyutunun küçük olmasının, toksikolojik riskleri artırdığını vurguladı.

İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nden Toksikoloji uzmanı Prof. Dr. David J. Santillo da konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

Prof. Dr. Santillo, şişeleme süreçleri sırasında ya da şişelerin güneş ışığı ve sıcaklıkla temas etmesi sonucu pet malzemenin (Polietilen Tereftalat - PET) suya partikül salınımı yaptığı teorisinin güçlendiğini ifade etti.

Santillo, "Tüketicilerin pet şişelerden su içme alışkanlığını gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu seviyeler kabul edilemez boyutta. Kısa sürede güvenilir alternatiflere geçiş sağlanmalı" açıklamasında bulundu.

Bilim insanları, mikroplastiklerin insan vücudunda potansiyel olarak iltihaplanmaya, hormonal dengesizliklere ve hatta uzun vadede kanser riskine yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Araştırma sonuçlarının yakın zamanda prestijli bir bilimsel dergide yayımlanmasının beklendiği bildirildi.