Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki çatışmaların azalmasıyla düşüşe geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki çatışmaların azalmasıyla düşüşe geçti
İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef almasının azaltılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başladı.

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken küresel ticaret de süreçten olumsuz etkileniyor. İran destekli Husi militanlarının Kızıldeniz'de ticaret gemilerini hedef alması üzerine küresel enflasyon da olumsuz etkilenirken, petrol fiyatları yükselişe geçmişti.

ABD ve müttefiklerinden oluşan donanma Husi militanlarına karşı Kızıldeniz'de konuşlandırılmaya başlayınca güvenliğin sağlanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüşler yaşanmaya başlandı.

Bu endişelerin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları Perşembe günü yaklaşık %1 düştü.

Brent ham vadeli işlemleri GMT 1026 itibarıyla 97 sent yani yaklaşık %1,2 düşüşle varil başına 78,68 dolar olurken, daha aktif olan Mart kontratı 91 sent yani yaklaşık %1,1 düşüşle varil başına 78,63 dolara geriledi.

ABD WTI ham vadeli işlemleri varil başına 73,08 dolardan 1,03 dolar veya yaklaşık %1,4 düşüşle işlem görüyor. Büyük nakliye firmalarının Kızıldeniz'e dönmeye başlamasıyla petrol fiyatları Çarşamba günü yaklaşık %2 düştü.

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