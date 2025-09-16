Petrol fiyatları yükselişe geçti: Jeopolitik riskler piyasalarda gerginlik yarattı

Petrol fiyatları, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle art arda üçüncü işlem gününde yükseldi. ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli kontratları, salı günü yüzde 1’den fazla değer kazanarak varil başına 64 dolar seviyesine ulaştı.

UKRAYNA SALDIRILARI VE TEDARİK RİSKLERİ

Ukrayna’nın, Rusya’daki rafinerilere yönelik gece saatlerinde gerçekleştirdiği yeni saldırı, enerji arzında ciddi riskler doğurdu. Saldırıların Primorsk ihracat merkezi dâhil olmak üzere kritik altyapıyı hedef aldığı bildirildi. Goldman Sachs’ın verilerine göre, ağustos ve eylül ayının başında bu saldırılar, Rusya’nın günlük rafinaj kapasitesinde yaklaşık 300 bin varillik kayba yol açtı.

AB’NİN YAPTIRIM SEÇENEKLERİ VE PİYASA BASKISI

Reuters’ın aktardığına göre, boru hattı operatörlerinin üreticilere depolama sınırlamaları getirmesi piyasadaki tıkanıklığı artırıyor. Öte yandan Avrupa Birliği, Moskova’nın petrol ticaretine aracılık eden Hindistan ve Çin merkezli şirketlere yönelik yeni yaptırımlar seçeneğini gündeme aldı.

ABD MERKEZ BANKASI’NA ODAKLANAN PİYASALAR

Makroekonomik cephede ise gözler, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi, ABD ekonomisinde büyümeyi destekleyebileceği gibi enerji talebini de artırabilir.