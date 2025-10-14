Dün 63,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,71 azalarak 62,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 58,77 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile Çin arasındaki ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, ardından 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Trump, daha sonra Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin "makul davranmaya istekli" olursa ABD'nin müzakereye hazır olduğunu ancak aksi takdirde ABD'nin "çok daha fazla kozu" olduğunu ifade etmişti.

ABD'li yetkililerden gelen ılımlı açıklamalara rağmen iki büyük ekonomi arasındaki ticaret görüşmelerinin seyrine ilişkin belirsizlik talep endişelerini desteklemeye devam ediyor.

Ayrıca, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalması da fiyatlardaki aşağı yönlü seyri destekliyor. Dün Mısır'da çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün yayımlanan petrol piyasası raporunda istikrarlı bir talep artışına işaret ederek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasası raporu ise bugün yayımlanacak. Talep ve arza ilişkin endişelerin sürdüğü piyasalarda bugün IEA'nın talep tahminleri ve arz projeksiyonları yakından takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,58 dolar direnç, 62,03 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.