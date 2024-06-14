Petrol ürünleri için yeni karar

Kaynak: Haber Merkezi
Petrol ürünleri için yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere ilişkin petrol ve petrol ürünü satış yasağının süresini uzattığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına ilişkin yaptırım kararının süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.

PETROL YASAĞI

Rusya, 1 Şubat 2023'te yürürlüğe giren kararla beraber, tavan fiyat uygulamasına dahil olan kişi ve şirketlere 30 Haziran 2024'e kadar petrol ve petrol ürünü satışını yasakladığını açıklamıştı.

ÖZEL İZİN ŞARTI

Tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatı sadece Putin'in özel izniyle sağlanabiliyor.

BATILI DEVLERTLERE ANLAŞMIŞTI

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri 2022 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla sevkiyatı yapılan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşma sağlanmıştı.

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