Petrolde dünyayı telaşlandıran haber geldi

Rusya'ya yapılan terör saldırısı bir de bunun yanında petrol rafinerinelerine gerçekleştirilen İHA saldırıları. İşte bu saldırıların ardından dünyanın önemli petrol ihracatçılarından Rusya üretimi kısma kararına imza attı.

Bu da kısaca petrol fiyatlarının artışını gündeme getirecek.

Rusya'nın petrol üretiminde kesinti hamlesiyle birlikte petrol piyasası hareketlenmeye başladı. Petroldeki fiyat beklentileri de artamaya başlanı. Rusya'nın kesintiye kesinti adımına kadar petrol fiyatları düşüş yönlü hareket ediyordu.

Kesinti kararı sonrası JPMorgan'dan Brent petrol için fiyat uyarısı geldi. Kuruluş, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini öngördü.

Bu durum da akaryakıt fiyatlarının uçması anlamına geliyor. Ve de özellikle Türkiye için. Yüksek vergiler yüzünden benzin ve motorin fiyatları vatandaşı zora sokuyor. Bunun yanında enflasyona büyük etkisi olan akaryakıt fiyatları, hergün ürünlere zam gelmesine neden oluyor.