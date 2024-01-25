Petrolde sınırlı yükseliş

Dün 80,73 dolara kadar yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,04 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.32 itibarıyla 80,32 dolar oldu.

Aynı saat diliminde ham petrolün varili 75,49 doları gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yukarı yönlü primlendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları getiğimiz hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azalış gösterdi.

Beklenti stokların 3 milyon varil azalmasıydı.

Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin yüksek olduğuna sinyali vererek petrol fiyatlarını yukarı yönlü primlendi.

Dün, Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürme kararı aldı..

Petrol zengini Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri sürüyor.

Dün, Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduklarını ve 2 ticari gemiyi geri dönmeye zorladıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri’den gelen açıklamada, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini vurguladı.