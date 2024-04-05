Petroldeki yükseliş akaryakıttaki zamma kapı araladı

İran'ın Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrasında küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde etkili faktörlerden biri oluyor.

Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini meydana getiren Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırıların etkisiyle ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü primliyor.

EKİM 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Çarşamba gününü 89,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı perşembe akşamı itibarıyla kapanışa oranla yüzde 1,53 değerle 90,72 dolar oldu.

Bu gelişmeler ışığında petrol fiyatları Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

ABD DOLARI ETKİSİ

Fiyatları yükselten unsur olarak; jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişeleri ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden ABD doları gösteriliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması petrol fiyatlarının yükselmesini destekleyen unsurlardan oluyor.