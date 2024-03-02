'Peygamber diyor, ben demiyorum' diyerek peygambere kadınlar üzerinden iftira attı

Turgay Tütüncü
'Peygamber diyor, ben demiyorum' diyerek peygambere kadınlar üzerinden iftira attı
Sosyal medyada kendisini ‘hoca’ olarak tanıtan bir kişi “Peygamber diyor, ben demiyorum” diyerek peygambere kadınlar üzerinden iftira attı. Skandal sözlere “Sakal bırakan hocayım diye ortaya çıkıyor. Kim dur diyecek bunlara” şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada ‘Hocayım’ diyerek özellikle kadınları aşağılayan sözler söyleyen kişilere bir yenisi daha eklendi. Hoca olduğunu iddia eden bir kişi kadınların epilasyon yaptırmasının ‘haram’ olduğunu iddia etti. Daha da ileri giden sözde hoca eşlerinin epilasyon yaptırmalarına izin veren erkeklerin ‘deyyus’ olduğunu iddia etti.

Sözde hoca “Bunu ben demiyorum peygamber diyor” şeklinde konuştu.

Özellikle şeriatçı kesimleri etrafında toplayan sözde hocalar daha önce de kadınların epilasyon yaptırmasının ‘haram’ olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada sözde hocanın sözlerine “Sakal bırakan hocayım diye ortaya çıkıyor. Kim dur diyecek bunlara” şeklinde yorumlar yapıldı.

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