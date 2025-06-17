PFDK Başkanı ve yönetimi, istifa kararı aldı

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PFDK Başkanı ve yönetimi, istifa kararı aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı ve yönetiminin istifa kararı aldığı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nın haberine göre PFDK Başkanı Av. Celal Nuri Demirtürk ve yönetimi istifa kararı aldı.

TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinin WhatsApp yazışmalarının sızdırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Fenerbahçe söz konusu iddialar sonrası TFF'ye resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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