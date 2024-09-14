PFDK cezayı kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 2024-2025 sezonunun 8. Toplantısını gerçekleştirdi.

Hafta içerisinde oynanan Türkiye Kupası müsabakaları ile ilgili olarak kararını veren PFDK, Denizlispor oyuncusu Nuri Kozhan’a 2 maç ceza verdi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu NURİ KOZHAN’ın, 11.09.2024 tarihinde oynanan BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR-DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir”