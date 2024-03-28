PFDK kararları açıklandı. Kulüplere ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bıgün gerçekleştirdiği toplantıda PFDK'ye sevk edilen alt liglerdeki takımlara verilecek cezaları kararlaştırdı.

İşte PFDK kararları:

1- UŞAK SPOR A.Ş.’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ev sahibi takım soyunma odasında sıcak su sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UŞAKSPOR A.Ş.’nin, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ALPER GÜLTER’in, 24.03.2024 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ–ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu ALPER GÜLTER’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA AVCI’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN DEDEOĞLU’nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR–KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü sporcusu HAKAN ÇİNEMRE’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR–KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- İSKENDERUNSPOR A.Ş. sporcusu ÇAĞTAY KURUKALIP’ın, 24.03.2024 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.–GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- KIRŞEHİR FUTBOL SPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULKERİM KOÇ’un, 23.03.2024 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. antrenörü POLAT ÖSKAN’ın, 24.03.2024 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ AŞ.-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.–ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK’nın, 24.03.2024 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.–ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- EDİRNESPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan EDİRNESPOR–KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Kulübü sporcusu YUSUF ERDEM GÜMÜŞ’ün, 24.03.2024 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-TARSUS İDMAN YURDU TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR Kulübü antrenörü NİHAT BARAN’ın, 24.03.2024 tarihinde oynanan KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ–MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 24.03.2024 tarihinde oynanan TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.–HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan TPAO BATMAN PETROL SPOR A.Ş.–HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü sporcusu MEHMET AKYÜZ’ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan 3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR-KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi YUNUS EROĞLU’nun, 24.03.2024 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR–KEMERKENT BULVARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi YUNUS EROĞLU’nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR–SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü hakkında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

19- SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü idarecisi AHMET SİLAHÇI’nın, 24.03.2024 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR–SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAPANCA GENÇLİKSPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA YILMAZ’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AKHİSARSPOR Kulübünün, 23.03.2024 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR–SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YİĞİT EFE DÜZTAŞ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu BEKİR AKIN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YAVUZ SERKAN ÖZBAKAN’ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YAVUZ SERKAN ÖZBAKAN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş.’nin, 23.03.2024 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR–SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş. sporcusu KUBİLAY EREN ŞAHİN’in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR–OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, tam teşekküllü bir ambulans araç ve görevlilerinin stadyumda zamanında hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu UĞUR BULUT’un, devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KUŞADASISPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR–BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi ÜNAL YAVUZ’un, 23.03.2024 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR–KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü idarecisi SELİM KASARCI’nın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. sporcusu EREN FANSA’nın, 24.03.2024 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR–BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- 23 ELAZIĞ FUTBOL Kulübü görevlisi DİYAR ÇELİK’in, 24.03.2024 tarihinde oynanan ARMONİ ALANYA KESTELSPOR-23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 24.03.2024 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR–İDAŞ ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü antrenörü SAMET GÖKMEN AKINAY’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü masörü İLYAS SÜREN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA HAYIR’ın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi ÜMİT OZAN KAZMAZ’ın, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi ÜMİT OZAN KAZMAZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,