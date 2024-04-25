PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonsporlu yıldıza tedbir kondu

Kaynak: AA
PFDK sevkleri açıklandı. Trabzonsporlu yıldıza tedbir kondu
Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

aa-20240424-34368861-34368857-trabzonspor-v-vavacars-fatih-karagumruk-ziraat-turkish-cup.jpg

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zirve değişmedi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zirve değişmedi
Galatasaray'ın Adana Demir maçı kadrosu belli oldu. Sürpriz sakatlık
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Ersun Yanal paylaştı. Fenerbahçe taraftarı kendinden geçti
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 25 Nisan 2024. Bügünkü maçlar
Yasemin Güveli gümbür gümbür. Görenler gözlerini alamadı
Arda Güler için resmi açıklama geldi
Arda Güler için resmi açıklama geldi
Son Haberler
Haiti başbakanı istifa etti Dünya
Haiti başbakanı istifa etti
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt Gündem
Özgür Özel'e mesaj gönderen Kılıçdaroğlu'na CHP'den yanıt
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı Video
Yeni Zelanda askerleri atalarını geleneksel 'Haka dansı' ile andı
Rusya yine Harkiv'i vurdu Dünya
Rusya yine Harkiv'i vurdu
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Hindistan’da otel yangını. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı alırken iki kere düşünecek. Dünya Bankası'ndan flaş 2024 raporu
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı Dünya
7 yıl sonra dişi olduğu anlaşıldı