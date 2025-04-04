PFDK’dan Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Düzenleme: Kaynak: DHA
PFDK’dan Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.04.2025 tarih ve 52 sayılı toplantısında aldığı kararlarla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Semih Kılıçsoy’a ise 2 maç men cezası verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)” karar verildiği açıklandı.

Ayrıca PFDK tarafından Galatasaray derbisinde ise “ BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu SEMİH KILIÇSOY’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi.

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PFDK’dan Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK’dan Serdal Adalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası