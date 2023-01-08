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  • İbo'dan Dua Lipa dövmesi. Şimdi sıra İmparator'da.

İbo'dan Dua Lipa dövmesi. Şimdi sıra İmparator'da.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan şarkıcı Dua Lipa'nun sırtına İbrahim Tatlıses dövmesi yaptırdı videosundan sonra, yeni paylaşılan İbrahim Tatlıses'in, Dua Lipa dövmesi yaptırma videosu, sosyal medyayı tam anlamıyla yıktı geçti

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:19
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Photoshop ile yapılan ikinci Dua Lipa ve İbrahim Tatlıses videosu gündem oldu

İbo'dan Dua Lipa dövmesi. Şimdi sıra İmparator'da.
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Photoshop ile yapılan ikinci Dua Lipa ve İbrahim Tatlıses videosu gündem oldu. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Geçen günlerde Dua Lipa'ya yapılan İbrahim Tatlıses dövmesinden sonra bu kez de İbrahim Tatlıses'e Dua Lipa dövmesi yapıldı.

İbrahim Tatlıses’in yıllar önceki bir fotoğrafına yapılan Dua Lipa dövmesi dikkat çekti.

GERÇEK SANMIŞTI

Geçen günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına photoshop ile İbrahim Tatlıses'in dövmesi yapılmış ve Tatlıses, fotoğraftaki dövmeyi Instagram hesabından gerçek sanıp paylaşmıştı.

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SÜLEYMAN
8.01.2023 10:45
herkesi kendi gibi sırtına akp damgası vurduranalrdan sanıyor..  
 
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