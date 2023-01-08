İbo'dan Dua Lipa dövmesi. Şimdi sıra İmparator'da.

Photoshop ile yapılan ikinci Dua Lipa ve İbrahim Tatlıses videosu gündem oldu. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Geçen günlerde Dua Lipa'ya yapılan İbrahim Tatlıses dövmesinden sonra bu kez de İbrahim Tatlıses'e Dua Lipa dövmesi yapıldı.

İbrahim Tatlıses’in yıllar önceki bir fotoğrafına yapılan Dua Lipa dövmesi dikkat çekti.

GERÇEK SANMIŞTI

Geçen günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına photoshop ile İbrahim Tatlıses'in dövmesi yapılmış ve Tatlıses, fotoğraftaki dövmeyi Instagram hesabından gerçek sanıp paylaşmıştı.