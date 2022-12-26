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Tehlikenin yeni adı: Phubbing. Günde 3 saat yapılırsa...

İngilizcede telefon (phone) ve küçümseme (snubbing) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan phubbing, kişinin yanında biri veya birileri varken telefona gömülme olarak tanımlandı. Günden güne yaygınlaşan durumun yılda 50 günü dolu dolu kapladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:34
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Phubbing nedir? Phubbing ilişkilere nasıl etki eder

Tehlikenin yeni adı: Phubbing. Günde 3 saat yapılırsa...
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Kişisel ilişkiler, arkadaşlık ve iş ilişkilerinde hayatı olumsuz etkileyen bir faktör daha ortaya çıktı.

Phone ve snubbing kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşan phubbing, yanında biri veya birileri varken telefona gömülme anlamına geliyor. 

Independent Türkçe'nin haberine göre araştırmalar ortalama bir insanın her gün 3 saat 23 dakikasını telefon başında geçirdiğini gösteriyor ki bu da yılda yaklaşık 50 güne denk geliyor. 

Bir diğer istatistiğe göre, çoğu kişi günde 58 kez telefonlarını kontrol ediyor. Ancak bu sadece göz sağlığına, ilişkilere de zarar veriyor.

Phubbing Psikolojisi (The Psychology Of Phubbing) kitabının yazarı Yeslam El-Saggaf'a göre phubbing davranışından en çok eşler etkileniyor. Bu etkilenme durumunu da arkadaşlar, kardeşler, çocuklar ve ebeveynler izliyor.

Psikiyatristlere göre sosyal medyada olup bitenlere ayak uydurma ihtiyacı, insanların çevresindeki kişiler yerine telefonlarına öncelik vermesine sebep oluyor.

Bazı deneylerde telefonlarından tamamen mahrum kalan katılımcıların konsantre olmada zorlandığı ve kafalarının daha fazla karıştığı ortaya çıkmıştı.

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