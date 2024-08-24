Phuket Adası'ndaki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi

Kaynak: İHA
Phuket Adası'ndaki toprak kaymasında can kaybı 13’e yükseldi

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket’te muson yağışlarının yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Güney Asya ülkesi Tayland'da son günlerde şiddetini artıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Adada dün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Tayland’ın özellikle kuzey eyaletlerinde birçok şehir merkezi, çevre kasabalar ve tarım alanları sular altında kalırken, Tayland Ordusu ve polis birimleri ülke genelinde yardım ve arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Tayland Meteroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ay sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, vatandaşlara sel ve su taşkınlarına karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarı yapıldı.

BAŞBAKAN SHİNAWATRA FELAKET BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ

Tayland'ın yeni Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ve beraberindeki heyet, bugün Kuzey eyaletlerinde afet bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yardım çalışmalarına katıldı. Sel felaketinin oldukça etkili olduğu Nan eyaletinde yardım botuyla gıda ve erzak dağıtımına katılan Başbakan Shinawatra, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için kurulan acil durum merkezini ziyaret etti. Phuket Adası'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapan Shinawatra, “Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını içtenlikle umuyorum. Gelecekte daha da artması muhtemel bu tarz felaketlerin önüne geçmek için gerekli altyapı çalışmalarına başlamalıyız” dedi.

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