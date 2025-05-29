Piatek için transfer açıklaması: Pazartesi gününe kadar bitecek

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çağdaş Atan’ın yeni sözleşme imza töreninde Krzysztof Piatek'in transferine ilişkin detay verdi.

Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olması beklenen Polonyalı futbolcu için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Gümüşdağ, “Görüşmeler prensipte ilerlemekte. Bitmeye doğru gidiyor. Pazartesi gününe kadar transferi bitirebiliriz. Piatek, ilk 12 haftada gol atmadı. Çağdaş hocaya gol atamadığını sorduğumda, 'Ketçap gibi gelmeye başlayınca durmaz' dedi. 48 maçta 31 gol. Bu, hocanın önemli bir başarısı. Çağdaş hocaya Piatek ile ilgili teşekkür ediyorum. Piatek'i alırken buradan transfer çıkarırız dedik ve nasip de oldu. Penaltıları kaçırmasaydı Osimhen'i geçebilirdi” dedi.

Başakşehir’in bedelsiz gelen Piatek’in Al-Duhail’e transferinden 10 milyon euro bonservis ücreti alacağı iddia edildi.