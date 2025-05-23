Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Krzysztof Piatek, sezon sonunda 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Duhail'in yolunu tutuyor.

Öte yandan Başakşehir, Piatek'in yerini yine Süper Lig'den bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre Başakşehir, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

2 yıldır Kasımpaşa forması giyen Nuno Da Costa, bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.