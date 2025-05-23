Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Piatek’in alternatifini Süper Lig’de buldular: Bedava gelecek

Başakşehir, Katar kulübü Al-Duhail'e satışı konusunda anlaştığı Piatek’in yerini Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa ile dolduracak.

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Krzysztof Piatek, sezon sonunda 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Duhail'in yolunu tutuyor.

Öte yandan Başakşehir, Piatek'in yerini yine Süper Lig'den bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Ajansspor'un haberine göre Başakşehir, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Nuno Da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

2 yıldır Kasımpaşa forması giyen Nuno Da Costa, bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 12 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

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