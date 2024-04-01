Pikap devrildi. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Pikap devrildi. 3 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan bir pikap boş bir araziye devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Konya’da meydana gelen kaza, öğlen saatlerinde, ilçeye bağlı Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, İbrahim Ö.‘nün kullandığı 42 ATA 362 plakalı pikap, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından boş araziye devrildi.

Meydana gelen kazada, araç sürücüsü İbrahim Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. ve Melek Ö. Kaza sonucunda yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslar ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Mustafa Ö. Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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