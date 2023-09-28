Piknik alanına inen ayı piknik yapan ailenin yemeklerini yedi

Piknik alanında küçük çocuğuyla birlikte masa kurup yemek yerken alana gelen bir ayı masadaki yemekleri yedi. Kadının soğukkanlı bir şekilde çocuğun gözlerini kapatıp ayının yemekleri yemesini beklediği görüntüler sosyal medyada viral oldu