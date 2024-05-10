Piknik tüpü bomba gibi patladı, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Piknik tüpü bomba gibi patladı, 2 yaralı
Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpü bomba gibi patladı. Evde bulunan karı-koca çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi Güneş evler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü şiddetli bir şekilde infilak etti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama esnasında yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

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