Piknik tüpü bomba gibi patladı, 2 yaralı

Olay Ulukavak Mahallesi Güneş evler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü şiddetli bir şekilde infilak etti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama esnasında yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.