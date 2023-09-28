Piknik tüpü içine saklanan kaçak telefonlar yakalandı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen bir tır şüpheli görülerek takip altına alındı.

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Araç arama hangarında alınarak detaylı fiziki arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde tırın dorsesinin direk boşluklarında, yemek dolabının alt boşluğunda ve piknik tüpünün içerisine gizlenmiş yeni ve çok sayıda muhtelif marka cep telefonu tespit edildi. Kaçak cep telefonların sarsılmadan kaynaklı zarar görmesini engellemek amacı ile gizlenen yerlere dolu sigara paketleri ile tampon oluşturulduğu gözlemlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde toplam 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.