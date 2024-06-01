"Pilav üzerine tavuk koy" kavgası çıktı Polislere verdiği karşılık daha da şaşırttı

Kaynak: İHA
"Pilav üzerine tavuk koy" kavgası çıktı Polislere verdiği karşılık daha da şaşırttı

Aksaray'da, bir seyyar midyeci ile pilavcının arasında yaşanan tartışma, 'Pilavın üzerine tavuk konulması' konusu nedeniyle kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesi sırasında direnen midyeciye biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Aksaray'da yaşanan ilginç bir olay, iki seyyar satıcının arasında yaşanan ve kısa sürede kavgaya dönüşen bir tartışmayla başladı. Midyeci olarak bilinen C.Ç. ve pilav satıcısı M.F.Y. arasındaki anlaşmazlık, pilavın üzerindeki tavuk miktarının yetersiz olduğu iddiası üzerine çıktı.

Tartışma, her iki satıcının da tezgahlarını birbirine karşı kullanmalarıyla şiddetlendi. Olaya müdahale eden trafik polislerinin çabalarına rağmen, tarafların direnç göstermesi üzerine ek polis gücü çağrıldı. Asayiş ve bekçi ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen müdahalede, tansiyonun yükselmesi sonucu biber gazı kullanıldı.

Biber gazının etkisiyle kavga sona ererken, midyeci C.Ç.'nin polis ekiplerine yönelik tepkisi devam etti. Gözlerine biber gazı sıkılan C.Ç.'ye olay yerine çağrılan ambulans içinde müdahale edildi. Ancak midyeci, müdahale sonrasında da pilavcının tezgahına zarar vermeye devam etti. Midyeci, polis memurlarına, “Açamıyorum abi, Yerde yatarken gözüme sıkıyorsunuz ya. Bırak ne tamamı, kaybol ya” şeklinde konuştu. Polis memurlarının sabrını zorlayan ve sonunda gözaltına alınan C.Ç., “Tak kelepçeyi tak” diyerek kollarını uzattı ve kelepçelenerek polis aracına bindirildi. Her iki seyyar satıcı da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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