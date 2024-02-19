Pınar Altuğ’dan gençlere taş çıkaracak pozlar. Yıllara adeta meydan okuyor

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Pınar Altuğ’dan gençlere taş çıkaracak pozlar. Yıllara adeta meydan okuyor
Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu Pınar Altuğ, şık elbisesi ve dekoltesiyle kameralar karşısına geçti. Altuğ'un kareleri hayranlarından beğeni topladı.

Yağmur Atacan ile evliliği süren Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Kendisine yönelik olumsuz yorumlara tepkisini koyan Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i dekolteli tarzıyla kameralar karşısında boy gösterdi.

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Pınar Altuğ, sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta zamanı tersine çeviriyor.

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İŞTE PINAR ALTUĞ'UN SIRRI

Pınar Altuğ, formda fiziğinin sırrını "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle itiraf etmişti.

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