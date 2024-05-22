Pınar Altuğ'un kirli ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı

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Pınar Altuğ'un kirli ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı

Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı model ayakkabıları giymesi dikkat çekerken, bu Alman markası ayakkabıların fiyatının 30 bin TL olduğu bildirildi.

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Kızı Su ile birlikte gittiği davette, Altuğ'un tercih ettiği ayakkabılar sosyal medyada geniş yankı buldu ve ayakkabıların fiyatı dudak uçuklatan cinstendi.

Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik kazanmıştı. 49 yaşındaki oyuncu, "Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Meltem" rolüyle hafızalarda yer etmişti.

Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Çift, 2009 yılında kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olmanın sevincini ilk kez yaşadı.

FİYATI 30 BİN TL!

Altuğ, son günlerde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen bir etkinliğe kızı Su ile birlikte katıldı.

Ünlü oyuncunun etkinlikte giydiği ayakkabılar, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı model ayakkabıları giymesi dikkat çekerken, bu Alman markası ayakkabıların fiyatının 30 bin TL olduğu öğrenildi. Eski görünümlü bu ayakkabıların yüksek fiyatı, herkesi şaşırttı.

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