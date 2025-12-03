Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın’da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte yemek yaparken çektikleri video ile gündeme geldiler. Ünlü çift soğan yüzünden gerildi.

‘OĞLUM BEN DONMUŞ SOĞAN KULLANIYORUM’

Videoda Atacan, mutfakta soğanları genellikle kendisinin doğradığını söyleyerek eşi Pınar’a "Bıçakta senden daha iyiyim soğanların alayını ben doğruyorum" deyince ortalık gerildi. Pınar Altuğ eşinin bu sözlerine dayanamayarak “Oğlum ben donmuş soğan kullanıyorum” dedi.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ’un oğlum demesi ile aralarındaki yaş farkı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sosyal medyada bu anlara "Oğlum demese iyiydi", "Oğlu gibi büyüttü zaten", "Oğlum lafı üzdü", "Oğlum olmamış ya" yorumları yapıldı.

Aralarındaki 9 yaş farkı ilk dönemlerde çok konuşulan ünlü çiftin, aslında nasıl tanıştığını öğrenince çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştığını biliyor musunuz?

PINAR ALTUĞ’UN EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını açıklamıştı. Altuğ eşi ile tanışma anını şöyle anlatmıştı:

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Bu tesadüfi karşılaşma kısa süre içinde romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, o dönemde çiftin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

Altuğ, eleştirilere aldırmadıklarını vurgulamıştı.

"Çevremizdeki insanlar bize göre çoktan ayrılmamız gerektiğini söylüyordu. Ama biz birbirimize inandık. Kocamla olmak, hayatımın en büyük cesaret örneğiydi."

2008 yılında dünya evine giren çift, 17 yıldır evli ve toplamda 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten bir kız çocukları olan Su dünyaya geldi.