Pınar Damar cinayetinde soruşturma tamamlandı

İstanbul Bağcılar’da 19 Temmuz 2022 tarihinde kuzenin dini nikahlı eşi Metin Aydin tarafından öldürülerek çalılıklara atıldığı iddia edilen Pınar Damar cinayetine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2022 günü Bağcılar Mahmutbey semtinde inşaat şantiyelerinin bulunduğu alanın karşısındaki ağaçlık alanda bir kadın cesedinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gidildiği, yapılan çalışmalarda maktulün bir ağacın altında yatar vaziyette olduğu, kolluk kuvvetlerinin kayıp şahıslar ile ilgili yapmış olduğu araştırmada dosyanın müştekisi olan Keziban Bahar Damar’ın ablası olan maktulün kayıp ihbarında bulunduğu anlatıldı.

“DÖVMELERDEN TEŞHİS EDİLDİ”

Hazırlanan iddianamede, müşteki Keziban Bahar Damar ve maktul Pınar Damar’ın telefonla görüştüklerine, maktulün toptancılar çarşısındaki bir firmada satış elemanı olarak çalıştığına 18 Temmuz günü Ahmet Başaran isimli kişinin maktulü iş yerinden alarak restorana gittiklerine ardından saat 21.10 gibi tekrar görüştüklerinde hesabı ödediklerine ve kalkacaklarını söylediğine ancak bir müddet sonra maktulden haber alamadığına bu nedenle kayıp başvurusunda bulunduğuna ve Pınar Damar’ın vücudunda yer alan dövmelerden teşhis edildiği aktarıldı.

“AĞAÇLIK ALANA BIRAKTI”

İddianamede, güvenlik kameraları incelendiğinde restorandan ayrılan maktul ve Ahmet Başaran Baş’ın araçla maktulün evine doğru gittiği maktulün eve gitmek için araçtan indiği aynı sokakta bulunan başka bir araca bindiği belirtildi. İncelenen kamera kayıtlarında maktulün aracın ön kısmında oturduğu ve şoförün Metin Aydin isimli kişi olduğu tespit edildiğine, aracın 19 Temmuz günü saat 01.17’de maktulün cesedinin bulunduğu ağaçlık alana giriş yaptığına ardından şoför Metin Aydin’in maktulün cesedini olay erine bıraktığına ve aynı araç ile olay yerinden uzaklaştığına, şüpheli Metin Aydin’in olay yerinden uzaklaştıktan sonra dini nikahlı eşi olan Nurgül Damar ile birlikte yaşadığı eve gittiğine yer verildi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Metin Aydin ifadesinde, “Benden sormuş olduğunuz Pınar Damar isimli kişi imam nikahlı eşimin amcasının kızıdır. Bu sebeple kendisini tanırım. Kendisi sürekli olarak evimize gelir giderdi ailece görüşürdük. Pınar Damar Ahmet Başaran Baş’ın yanından ayrıldıktan sonra benim aracımı görmesi üzerine yanıma geldi. Sonra kendisi ile konuşmak üzere mahalleden ayrıldık. Araç ile dolaşırken aramızda tartışma yaşandı. Sinirlerime hakim olamadığım için tokat attım. Bana hakaret etti. ‘Bu gece seni mahvedeceğim’ dedi. Bunun üzerine önce tek elimle sonra iki elimle birlikte boğazına sarıldım, sıktım. Kendisi alkollüydü, halsizdi. Ben de boğazını sıktığım için kendinden geçti ve baygın bir hale geldi. Bir süre sonra baktığımda nefes almıyordu. Boş bir araziye gittim. Pınar Damar’ı kucaklayarak aşağıya indirdim ve çalılıkların arasına bıraktım. Oradan hemen eve gittim. Gece 03.00 sıralarında Pınar Damar’ın kardeşi eşimi arayarak Pınar’a ulaşamadığını söyledi. Eşim merak ettiği için Pınar Damar’ın evine gittik. Eşim, ‘Keziban Bahar Damar’ın kendisine Pınar’ın akşam sevgilisi Ahmet Başaran Baş ile birlikte olduklarını ve alkol aldıklarını söyledi’ dedi. Bende bunu üzerine kayıp müracaatında bulunmak üzere eşimi ve Keziban Bahar Damar’ı alarak polis merkezine gittik. Ben onlara yalan attım ve onlara Pınar Damar’ı öldürdüğümü söylemedim. Sakladım ve yalanlarıma devam ettim. Eve geri gittiğimizde Pınar’ın bulunduğunu söylediler. Bende gerçekten bulunup bulunmadığını öğrenmek için Adli Tıp Kurumuna gittim. Ben oradan ayrılmadım. Polisler gelerek beni yakaladılar” dedi.

İddianamede, adli tıp kurumunun Morg İhtisas dairesi tarafından hazırlanan raporda kişinin ölümüne boyun basısına bağlı meydana gelmiş olduğuna, Pınar Damar’ın eteğinin incelendiğine şüpheli Metin Aydin’ın dna örneği ortaya çıktığına yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı şüpheli Metin Aydin için ‘kadına karşı kasten öldürme’, ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 4 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.