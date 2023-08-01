Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım sırılsıklam oldu. Londra'dan paylaştılar

Pınar Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için soluğu Yunanistan'da almıştı. Tatilde objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, son olarak rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Kaan Yıldırım ile Londra'ya giden güzel oyuncu, yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

SEVGİLSİYLE POZ VERDİ

İngiltere'nin yağmurlu havasında Yıldırım ile çekilen bir karesine de yer veren ünlü isim, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına; "Yağmura hazırlıksız yakalananlar" notunu yazdı.

Takipçileri, ünlü isme; "Keyfiniz bol olsun", "Gelirken bize biraz yağmur getirin" ve "Maşallah deyin hemen" gibi yorum yaptı.



