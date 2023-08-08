Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber. Yüzükler takıldı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Avukat Ceylin’ rolüyle ünü sınırları aşan oyuncu Pınar Deniz, bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber. Yüzükler takıldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Pınar Deniz, önceki gün Cambridge’de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını 2.8 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı, o karenin altına da şöyle yazdı: “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.”

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Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncuKaan Yıldırım'dan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü yapan Yıldırım altına, vatan şairi Nazım Hikmet'in 'Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir' dizelerini yazdı.

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Fotoğraflarda Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekti. Ünlü çiftin yakınları, çıkan haberleri doğruladı.

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HAYATIMIZI YAŞIYORUZ

Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel"

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