Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı. Galaya gelmedi

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in yeni filmi Karanlık Gece vizyona girdi. Filmin başrolleri Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı. Kekilli de bu yüzden önceki gün gerçekleştirilen galaya katılmadı.

Pınar Deniz ve Sibel Kekilli arasında kriz çıktı. Galaya gelmedi

Özcan Alper’in ödüllü filmi ‘Karanlık Gece’nin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 24 Nisan'da gerçekleştirildi. Antalya’da 'En İyi Film' ve 'En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanan film vizyona girdi.

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‘Karanlık Gece’nin önceki gün gerçekleştirilen galasına filmin yönetmeni Özcan Alper’le beraber oyuncularından Berkay Ateş, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Ceylan Ertem, Tarhan Karagöz, Fırat Kaymak, Süleyman Kadim Kabaali, Sefa Tantoğlu, Özgür Cem Tuğluk katıldı.

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Filmin başrol oyuncularından Sibel Kekilli ise galaya gelmedi. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Kekilli filmde bazı sahnelerin çıkarıldığını ve Pınar Deniz'in ön plana alındığını öğrendi. Bu yüzden galaya katılmadı.

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