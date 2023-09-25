Pınar Eliçe yılanlı kostümüyle meydan okudu

Mekanı tıka basa dolduran Pınar Eliçe hayranları sanatçıyı adeta şampanya yağmuruna tuttu.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Eliçe, Tolga Çam imzalı gögüs ve bel dekolteli yılan figürlü kostümüyle hem göze hem de kulaklara hitap etti.

"DÜŞMANLARIMA BİR MESAJDI"

Sahnelere yeni gelmediğini yenilenip geldiğini belirten Pınar Eliçe, "İstanbul'da ilk sahnem o yüzden her şey mükemmel olsun istedim.

Yılanlı kostümüm de düşmanlarıma bir mesajdı. Sahnelere yeni gelmedim yenilenip geldim. 25 kilo verdim fıstık gibiyim" diye konuştu.