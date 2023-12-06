Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı. Açtı ağzını yumdu gözünü

Şarkıcı Pınar Eliçe, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Spor tarzıyla dikkat çeken Pınar Eliçe, "Bu kombinle gezmek harika. Sahne kadını olduğum için tüylü terliğim ve şıkırtım olmazsa olmazım. Yoğun konserler olunca her gün giyin, saç ve makyaj... Bugün nasıl mutluyum anlatamam. Sahne kıyafetleri ağır oluyor, taşımak zor. Kaç kere düşme tehlikesi atlattım. Kars konserinde eteğe bastım. Dönerken başım döndü, kendimi 20'li yaşlarda hissettim herhalde. Son anda toplayıp düşmedim" dedi.

"GİYDİĞİM KIYAFETİ BİR DAHA GİYMİYORUM"

53 kilo olduğunu ve formuna dikkat ettiğini belirten şarkıcı, "Sahnede giydiğiniz kıyafeti bir daha giyiyor musunuz?" sorusuna, "Giydiğimi kıyafeti bir daha giymiyorum. İleride internette satışa koyacağım. Şu anda 15-20 tane var. Hepsi pahalı. Sahne söz konuysa en iyisi olmalı. İlk sahne kıyafetim annemin evinde duruyor" yanıtını verdi.

"SOSYETE PAZARINA GİDİYORUM"

Lükse düşkün olmadığını vurgulayan 51 yaşındaki Pınar Eliçe "Ayakkabı ve çantada paraya acımıyorum. Pazarda da beğendim bir şey olur. Onu tişörtle kombinliyebilirim. Yeşilköy'de sosyete pazarına gidiyorum" dedi.

"TİKTOK KAPATILSIN"

Son dönemde gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenleri hakkında Pınar Eliçe, "Yaşadığım hayatın dörtte birini bile paylaşmıyorum. Gittiğim yerler ve ülkeleri paylaşmıyorum. Paylaşsam yaptıklarımı onlardan daha çok. Hiçbir şey görmemiş ve sonradan görmelere imkanı verirsen olacağı budur. Yanlış insanlara yanlış paralar verildi. TikTok'a da karşıyım, kapatılsın. Hamile kadın göğsünü açıp para kazanıyor. Hiçbir etik değer olmayan mecra" ifadelerini kullandı.

