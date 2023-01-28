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Galatasaray İzmir'de vuruldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:50
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Pınar Karşıyaka Galatasaray Nef'i devirdi

Galatasaray İzmir'de vuruldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi.

Pınar Karşıyaka'nın 12. galibiyetine ulaştığı ligde, Galatasaray Nef üst üste 5. toplamda 10. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Thomas ve McCollum'un 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Angola'nın 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 20-4. Ev sahibi ekip, rakibinin 12-0'lık serisine engel olamamasına rağmen periyodu 28-19 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (33-19) yükselten ev sahibi ekip, periyodun son 2 dakikasına Angola'nın basketiyle 17 sayı farkla 50-33 üstün girdi. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 55-43 galip gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, son bölümde Göksenin'in etkili oyununa rağmen periyodu 76-68 üstün tamamladı.

Son periyotta aradaki farkı 18 sayıya (89-71) kadar yükselten Pınar Karşıyaka müsabakadan 103-91 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

Pınar Karşıyaka: McCollum 21, Thomas Akyazılı 13, Angola 21, Vitto Brown 12, Delgado 12, Jaylon Brown 7, Berkan Durmaz 14, Deniz Kılıçlı 3, Efe Ergi Tırpancı, Mert Celep, Ali Efe Barış

Galatasaray Nef: McGee 9, Ennis 21, Göksenin Köksal 12, Mahir Ağva, Caloiaro 6, Sadık Emir Kabaca, Ristic 19, Russell 22, Muhaymin Mustafa, Sedat Ali Karagülle, Ege Tan Yıldızoğlu 2

1. periyot: 28-19

Devre: 55-43

3. periyot: 76-68

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