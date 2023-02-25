Depremzedeler için oynanan maçta kazanan Pınar Karşıyaka

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-17, devreyi 48-42 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu da 69-60 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 83-80 galip ayrıldı.

Biletleri 100 liradan satılan müsabakayı yaklaşık 500 izleyici takip etti.

Müsabakadan önce depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. AYOS Konyaspor Basketbol'un siyah forma ile mücadele ettiği karşılaşmada reklam panolarında, "Hep birlikte yanınızdayız" ve "Tek Tribün Tek Yürek" mesajları paylaşıldı.